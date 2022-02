Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend 12-13 febbraio

Fine settimana

Si torna a teatro.

Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 febbraio, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Sozzago - Corsa "Sozzago in love"

domenica 13 febbraio

Per gli appassionati di corsa torna la "Sozzago in love", la corsa podistica non competitiva dedicata agli innamorati e non organizzata come di consueto dall'Atletica Trecate e autorizzata da Fidal.

Novara - "Spirito allegro"

sabato 12 febbraio

Parte ufficialmente la stagione 2022 del Teatro Sant’Andrea di Pernate con un gradito ritorno, quello della Nuova Compagnia Anni Verdi di Somma Lombardo, da anni presenza fissa nel cartellone dedicato alle compagnie amatoriali con i suoi spettacoli sempre apprezzati dal pubblico.

Sabato 12 febbraio. alle 21.15. la compagnia proporrà lo spettacolo "Spirito allegro" di Noël Coward.

Novara - "Gran Galà Cigno nero", Teatro Coccia

sabato 12 e domenica 13 febbraio

Sabato 12, alle 20,30, e domenica 13 febbraio, alle 16, sul palco del Teatro Coccia torna la danza con il Gran Gala Il Cigno Nero, un raffinato gioco di contrasti a cura di Daniele Cipriani, organizzatore e curatore di grandi eventi di danza.

Borgomanero - Aperitivo con l'autore, Villa Marazza

sabato 12 febbraio

Villa Marazza tornano gli Aperitivi con l'autore. Sabato 12 febbraio, alle 18, nel salone d'onore Daniele Cassioli presenterà il suo ultimo libro "Insegna al cuore a vedere". L'evento è organizzato in collaborazione con la libreria Il Dialogo.

Arona - Laboratorio avvicinamento al teatro

sabato 12 febbraio

Teatro sull’Acqua presenta Laboratori di avvicinamento al teatro rivolti ai ragazzi da 7 a 11 anni accompagnati da un adulto a cura della Compagnia Arione de Falco.

Sabato 12 febbraio 2022, Sabato 5 marzo 2022, Sabato 12 marzo 2022 e Sabato 26 marzo 2022

Orario laboratori dalle ore 10 alle 12

Facciamo che… io ero te!

Grandi e piccini saranno invitati ad usare e condividere fin dai primi “giochi” risorse espressive, immaginative ed emozionali. Agiranno e collaboreranno all’interno di situazioni teatrali immaginarie che loro stessi avranno creato e in cui potranno interpretare liberamente diversi

personaggi e sperimentare diverse modalità di relazione tra di loro. I giochi proposti costituiranno uno stimolo per divertirsi e “non prendersi troppo sul serio”.

I laboratori si svolgeranno al Circo Clap, Via F.lli Bandiera , 17 – Arona

Spazio scenico: 150 mq – Max partecipanti: 16