Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 19-20 novembre

Cosa fare a Novara e Provincia (e Vco): gli eventi del weekend 19-20 novembre.

Gli eventi

Novara - Castello, Vetrina dell’Eccellenza Artigiana

19-20 novembre

L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista sabato 19 novembre alle ore 10.00. La mostra mercato, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico con orario continuato fino alle ore 20.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle 19.00 di domenica 20 novembre, presso il Castello Visconteo Sforzesco in Piazza Martiri, a Novara.

Baveno - Rally dei 2 Laghi

19-20 novembre

La corsa piemontese organizzata dalla Ntt Rally Event passa a gara nazionale aprendo così la possibilità di partecipazione alle vetture turbo 4x4 come le Rally2.

Il programma della manifestazione sportiva è online su www.rally2laghi.it

Lesa - Moby Dick

19 novembre

Il prossimo appuntamento di Lakescapes - Teatro diffuso del Lago Maggiore porta l’altisonante nome di Moby Dick, il capolavoro di Herman Melville, adattato per l’occasione dall’Accademia dei Folli. L’appuntamento è sabato 19 novembre alle 21 alla Società operaia di Lesa.

Novara - Grande Panisciada

19 novembre

L'appuntamento è dalle ore 12,15 in piazza Duomo, dove si potrà gustare il piatto tipico della cucina novarese in cambio di un'offerta che sarà devoluta all'associazione Ail Novara-Vco.

Novara - Visita alla chiesa dell'ex manicomio

20 novembre

Benché sia stato promosso dal censimento dei luoghi del cuore FAI, il monumento rimane perlopiù sconosciuto ai novaresi, ma ora, dopo molte decadi, sarà nuovamente possibile riaprire le sue porte e conoscere la sua storia.

Ritrovo alle ore 15:00 al dipartimento di di salute mentale in Viale Roma 7, Novara.

Il contributo minimo suggerito richiesto è di 10 euro per i non iscritti FAI oppure 8 euro per gli iscritti FAI.