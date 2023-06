Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend 2-3-4 giugno

Qualche spunto utile per trascorrere il ponte del 2 giugno nel novarese.

Eventi del weekend

Arona - Cri Feast Days, 50° anniversario CRI Arona

2-3-4 giugno

CRI Feast Day è una tre giorni dedicata al Comitato della Croce Rossa di Arona per festeggiare il l’anniversario di 50 anni di storia dedicati del comitato di Arona.

Una grande festa per le strade di Arona. Artisti di strada, spettacoli di magia, musica e tanta allegria inonderanno la nostra città.

QUI IL PROGRAMMA

Borgomanero - Rolling Truck Street Food

2-3-4 giugno

Dal 2 al 4 giugno Rolling Truck Street Food fa tappa in viale Don Minzoni, per tre giorni in cui poter gustare specialità nazionali e internazionali, accompagnate da birre artigianali e drink selezionati.

Trecate - Agrimercato di Campagna Amica

3 giugno

Torna il 3 giugno, in piazza Cavour a Trecate, l’Agrimemercato di “Campagna Amica”.

Cerano - Raccolta mozziconi sigarette

4 giugno

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente l'associazione PlasticFree promuove in tutta Italia eventi di raccolta in particolare di mozziconi di sigarette; anche Cerano risponde all'appello organizzando un'iniziativa per domenica 4 giugno con ritrovo alle 15 in piazza Crespi, davanti al Municipio.

Oleggio - Festa delle Leve

4 giugno

L'evento, realizzato da Comune e museo civico, prevede da sempre un corte per la città, la messa, il corteo con foto dei gruppi e poi ogni leva festeggia.

Le Leve che potranno aderire ai festeggiamenti quest'anno sono: 2005, 2003, 1998, 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 1968, 1963, 1958, 1953, 1948, 1943, 1938, 1933, 1928, 1923.

Stresa - Mercatino regionale piemontese

2-3-4 giugno

Da venerdì 3 a domenica 4 giugno sul lungolago di Stresa, dalle 9,30 alle 19,30, torna l'appuntamento con il Mercatino regionale piemontese, la fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi.

Se invece volete fare un salto fuori zona ecco gli eventi in Piemonte di sabato 3 e domenica 4 giugno 2023.