Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend 22-23 gennaio

Fine settimana

Tra teatro e mercatini.

Nel weekend di sabato 22 e domenica 23 gennaio, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Novara - Agrimercato Campagna Amica

Piazza Martiri sabato 22

Per celebrare il santo patrono di Novara, torna in città il mercato straordinario che tanto successo ha riscosso nella sua tappa natalizia dello scorso dicembre. I produttori agricoli di Campagna Amica saranno protagonisti dell’iniziativa sabato 22 gennaio dalle 9 alle 19 in piazza Martiri, area antistante Caffè Borsa.

Novara - Run for Mem

Domenica 23

Domenica 23 gennaio torna la Run for Mem, la "corsa per la Memoria" giunta alla quinta edizione. Organizzata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane in collaborazione con la Comunità Ebraica di Vercelli-Biella-Novara-Vco nell’ambito delle attività per il Giorno della Memoria.

Novara - Coccia "La Cenerentola"

Teatro Coccia, domenica 23

La regia è affidata a Teresa Gargano, che approda sul palcoscenico del Teatro Coccia dopo un percorso di crescita professionale, passando dal ruolo di assistente, alla regia dell’opera di Accademia "Cendrillon" di Pauline Viardot, fino ad arrivare all’opera che inaugura la stagione. INFO QUI



Momo - Spettacolo "Tutto può accadere"

Teatro comunale, sabato 22

Prende il via sabato 22 gennaio, alle ore 21 presso il Teatro Comunale, la rassegna teatrale "Momo: il teatro visto da vicino" dedicata ad Andrea Croce. In scena, lo spettacolo "Tutto può accadere".

Arona - Incontri Jet lug 2022

Sabato 22

Jet Lug, Linux Users Group Arona – Borgomanero vi propone l’incontro gratuito: SQL: Piccola introduzione alle basi dati (David Giovannini)

altre info: https://www.facebook.com/groups/jetlug

Evento gratuito, con iscrizione obbligatoria via email info@jetlug.it oppure al 348 47 02 733 via SMS, Telegram o WhatsApp