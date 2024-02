Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 24-25 febbraio

Ecco qualche spunto utile per trascorrere il fine settimana nel novarese.

Gli eventi

Arona - Mercato contadino

sabato 24 dalle 9 alle 19

Distribuzione di prodotti alimentari tipici regionali e artigianali di piccoli produttori locali sul lungolago Nassiriya.

Arona - Pronto soccorso in barca a vela

sabato 24 alle 17

La Lega Navale di Arona invita sabato 24 febbraio alle ore 17.00 all’incontro “Pronto soccorso in barca a vela” tenuto dal socio S. Passaretti.

Trecate - Pista di pattinaggio

Fino al 10 marzo

In Piazza Cavour la pista di pattinaggio. Il costo dell'accesso, comprensivo del noleggio dei pattini, è di 8 euro l'ora.

Pernate - Teatro Sant'Andrea

24 febbraio

Sabato 24 febbraio al Teatro Sant'Andrea l'esordio della compagnia "Non solo teatro". Alle 21.15 andrà in scena "Attenti a quella vasca", commedia brillante in due atti di Donata Pirola, con regia di Lodette Vitali e Giuseppe Colleoni.

Cameri - "La grande storia di Abdon Pamich. Dalle foibe alla medaglia d’oro olimpica"

24 febbraio

Davide Giandrini, autore, poeta e regista teatrale, propone uno spettacolo per il Giorno del Ricordo. L'appuntamento è in sala polivalente il 24 febbraio alle 21 con lo spettacolo "La grande storia di Abdon Pamich. Dalle foibe alla medaglia d’oro olimpica"

Se volete fare un giro fuori zona cliccate qui per gli eventi di sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 in Piemonte.