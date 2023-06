Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend 24-25 giugno

Ecco alcuni degli appuntamenti del fine settimana nel novarese.

Gli eventi

Novara - Streetgames

24 giugno

Sabato 24 giugno tornano gli Streetgames Novara 2023, fino a domenica 2 luglio. L’evento, che tocca la sua edizione generale numero 17 (contando anche quella speciale del 2021), è realizzato in collaborazione con il Comune di Novara, vanta il patrocinio del Coni. Campi operativi tutti i giorni dalle 19.30, musica in piazza dalle 21.30 come sempre gratuita. Per l’edizione 2023 Streetgames sarà al Castello, in piazza Martiri.

Milano Arona - Bikenight

sabato 24

Torna la Bike Night Milano - Lago Maggiore, l'evento che unisce la notte, la passione e le persone. QUI i dettagli.

Divignano - Festa della birra

24 giugno

Il 24 giugno birra, stand gastronomici e musica dal vivo con i "Senza filtro", tribute band degli Articolo 31.

Oleggio Castello - Festa della Birra

24 giugno

La manifestazione è organizzata dall'associazione Pro Oleggio Castello Aps. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri di telefono: 3289338974 (Matteo), 3281574773 (Lisa), 3407423986 (Elena).

Meina - Lakescape

24 giugno

Sabato 24 giugno alle 21 a Silvera (Meina) la prima notte bianca della stagione 2023 di Lakescape, con lo spettacolo itinerante All’opera! un affettuoso omaggio al mondo della lirica, uno slalom scanzonato tra le arie più famose di Mozart, Puccini, Rossini, Verdi, Donizetti.

