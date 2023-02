Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 25-26 febbraio.

Gli eventi

Novara - "Falstaff e le allegre comari di Windsor"

sabato 25 e domenica 26

Sabato 25, alle 21, e domenica 26 febbraio, alle 16, al Teatro Coccia di Novara, per il cartellone di Prosa, torna l'appuntamento con William Shakespeare e il suo "Falstaff e le allegre comari di Windsor".

Arona - "SpettaAttori", in scena "Sempre domenica"

sabato 25

Prosegue Act SpettaAttori, la rassegna di teatro per giovani e adulti ad Arona. Sabato 25 febbraio, alle 21, sul palco del cine-teatro San Carlo va in scena lo spettacolo "Sempre domenica", del Collettivo Controcanto, con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Simone Giustinelli, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero.

Novara - Open Day dell'Upo al Campus Perrone

sabato 25

Open si terrà a Novara sabato 25 febbraio dalle 9, presso il Campus Perrone in Via Perrone 18. Per partecipare è necessario entrare nella pagina dedicata a OPEN, scegliere la città e registrarsi. Informazioni scrivendo a eventi@uniupo.it o telefonando ai numeri 0161 261524 e 0161 228434.

Arona - Mercato contadino

sabato 25, ore 9.00 - 19.00

Sul lungolago Nassiriya, distribuzione di prodotti alimentari tipici regionali e artigianali di piccoli produttori locali.

Borgomanero - Andrea Vitali a Villa Marazza

sabato 25

A Villa Marazza Andrea Vitali con il suo libro "Cosa è mai una firmetta", appuntamento letterario sabato 25 febbraio alle 16. L'autore ne parlerà con Francesca Battistella.

