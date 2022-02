Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend 5-6 febbraio

Fine settimana

Proseguono le visite guidate alla Galleria Giannoni.

Nel weekend di sabato 5 e domenica 6 gennaio, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Novara - Visite guidate gratuite alla Galleria Giannoni

domenica 6 febbraio

Dopo l’inaugurazione del nuovo allestimento della Galleria Giannoni, continuano le iniziative di valorizzazione culturale legate alla collezione.

Ogni domenica alle ore 15, sarà possibile visitare la Galleria con una visita gratuita accompagnata da una guida turistica. La visita partirà nel cortile del Castello Visconteo Sforzesco, davanti alla sede dell’Atl. Si tratta di visite straordinarie, che vogliono far conoscere a novaresi e a turisti la Galleria Giannoni appena rinnovata. Per accedere alla visita, si può prenotare mandando una mail info@turismonovara.it oppure telefonando allo 0321.394059.

Novara -"Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale"

Castello Visconteo-Sforzesco

Piazza Martiri della Libertà

Dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19

Per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, la cui fondazione è stata tradizionalmente fissata al 25 marzo dell’anno 421, Mets Percorsi d’arte, la Fondazione Castello e il Comune di Novara propongono, dal 30 ottobre 2021 al 13 marzo 2022, la mostra "Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale".

Arona - Teatro bambini e ragazzi – Abbracci

sabato 5 Febbraio 2022 - ore 16.30 6€

Teatro sull’Acqua presenta l’11° Stagione Teatro bambini e ragazzi – Spettacoli da 3 a 10 anni – Consulenza artistica Raffaella Chillè

alla Sala polivalente San Carlo – Via Don Giovanni Minzoni, 17 – Arona

Tutti i dettagli www.teatrosullacqua.it

Vco

Verbania -"Ventiquattro Elle", l'Escape room ispirata alle storie di Gianni Rodari

"Ventiquattro Elle", progettata e realizzata dallo studio We Are Müesli di Milano, specializzato in giochi a tema culturale, aprirà ufficialmente le sue porte sabato 23 ottobre, a 100 + 1 anni dalla nascita dello scrittore omegnese.

Un’esperienza di gioco adatta a tutti, alla scoperta e riscoperta di una delle opere maggiori di Rodari, che più ha contribuito a rinnovare la letteratura per ragazzi: dai più giovani, che possono partecipare insieme alle famiglie, a ragazzi e adulti, alla ricerca di un divertente momento di amarcord.

Casa dell'Escape room è la biblioteca civica Pietro Ceretti di Verbania, città giardino affacciata sul Lago Maggiore a pochi km da Omegna, città natale di Gianni Rodari, e l’Isola di San Giulio, nel cuore del Lago D’Orta, ambientazione del romanzo.

Tutti i dettagli bibliotechevco.it