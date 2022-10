Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend di Halloween

Cosa fare a Novara e Provincia (e Vco): gli eventi del weekend 29-30 e 31 ottobre.

Gli eventi

Novara - Mostro Raduno

31 ottobre dalle ore 16 al Broletto

Diverse le iniziative previste nell’ambito del mega raduno di maschere “da brivido”: zucchero filato per tutti (“Halloween Filato”), baby dance con animazione per tutte le maschere (“Skeleton dance”), trucchi horror con postazione per truccabimbi a tema.

Dal Broletto ai negozi del centro per chiudere la festa con “dolcetto o scherzetto”.

Novara - Halloween party con il Fai

31 ottobre dalle 21

Appuntamento speciale la notte delle zucche e delle streghe: il prossimo lunedì 31 ottobre il Fai Novara organizza al Castello di Novara una visita "spaventosa".

L'appuntamento è fissato per le 21 in Castello e al termine della visita ci sarà una festa sempre in tema. Per prenotazioni e informazioni si può scrivere a novara@faigiovani.fondoambiente.it. Il costo è di 15 euro, 12 se iscritti al Fai.

Arona - Halloween Party con “Drown In Sulphur” live

31 ottobre - Casa del Popolo Via Roma 78/80



Lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 21.30 Halloween Party alla Ca' de Pop di Arona in via Roma 78/80.

Arona - "Pipistrelli in biblioteca"

Sabato 29 ottobre

Per i bambini dai 4 ai 6 anni l’appuntamento è sabato 29 ottobre alle ore 10.30 con “Pipistrelli in biblioteca”: letture e un lavoretto a cura delle volontarie della Biblioteca.

Verbania - Mostra della Camelia invernale

29-30 Villa Giulia

La mostra della camelia darà spazio anche al tema dei giardini con l’architetto Monica Botta e l’Istituto I.P.A. Cavallini di Lesa che presenteranno la realizzazione di un Parco pubblico ispirato ai cinque sensi sulla collina della Castagnola a Verbania Pallanza

Novara - Luna Park delle Streghe

Fino al 13 novembre, viale Kennedy

Il Luna Park delle Streghe sarà aperto dal 21 ottobre al 13 novembre nell'area attrezzata di viale Kennedy. Sono 65 le attrazioni che verranno montate nel Parco, di cui 2 totalmente nuove.

Novara - Visite alla cupola

Ogni sabato e domenica

Le visite saranno rivolte a piccoli gruppi accompagnati da una guida e da un responsabile della sicurezza e si svolgeranno il venerdì, il sabato e la domenica con turni previsti alle ore 9.30 - 11.30 - 14.30 - 16.30 - 18.30.

Per prenotare il proprio biglietto gratuito chiamare il numero +39 0174 330976 o inviare un’e-mail all’indirizzo booking@kalata.it.

Novara - mostra "Milano, da romantica a scapigliata"

Fino al 12 marzo

Al Castello arriva la nuova esposizione Milano, da romantica a scapigliata. L'esposizione, aperta dal 22 ottobre al 12 marzo, intende illustrare, attraverso oltre settanta capolavori eseguiti dai maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano, i mutamenti susseguitesi nel capoluogo lombardo tra gli anni dieci e i primi anni ottanta dell’Ottocento.

Novara - "Geronimo Stilton Live Experience"

fino al 20 novembre

La mostra ha il patrocinio del Comune di Novara e della Provincia di Novara oltre che il supporto di

Fondazione Castello di Novara. La partnership della mostra con l'Outlet di Vicolungo è stata riavviata e vivacizzata con nuove attività e iniziative.