La biblioteca di Oleggio Castello riapre al pubblico ma solo su prenotazione

Informiamo l’utenza che l’elenco di tutti i libri disponibili e la lista dei nuovi titoli sarà reperibile sulla pagina web del comune di Oleggio Castello, a questo link . In base al nuovo DPCM, la Biblioteca Comunale Mario Riboldi di Oleggio Castello sarà riaperta al pubblico nel rispetto delle normative sanitarie. Sarà riattivato il prestito SOLO SU PRENOTAZIONE, il lunedì dalle 15.30 alle 18.30. Per prenotare il prestito e restituire i libri, chiamare il n. 347 0278939 o inviare una mail all’indirizzo: biblioteca@comune.oleggiocastello.no.it. L’ACCESSO ALLE SALE NON E’ CONSENTITO.