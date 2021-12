A Oleggio Castello da oggi l'assistente sociale del Comune sospende gli sportelli fino al 10 gennaio

Le attività di assistenza sociale del Comune di Oleggio Castello da oggi, mercoledì 22 dicembre, sono sospese per le festività natalizie.

Le attività degli sportelli di assistenza sociale del Comune di Oleggio Castello a partire da oggi sono state sospese per le festività natalizie. Riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 10 gennaio. A comunicarlo al pubblico è lo stesso Comune con una nota diramata nella newsletter dell'Amministrazione:

Si comunica che l'Assistente Sociale sarà assente dal giorno MERCOLEDI' 22 DICEMBRE. Rientrerà regolarmente in servizio il giorno LUNEDI' 10 GENNAIO. Gli sportelli di apertura al pubblico, come da accordi con le Amministrazioni Comunali, sono pertanto sospesi. Per urgenze contattare la segreteria ai seguenti numeri: 0322 231205, 0322 231260