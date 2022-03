A Oleggio Castello la raccolta fondi per sostenere gli sfollati ucraini accolti sul territorio

A Oleggio Castello è partita una raccolta fondi su un conto corrente dedicato per sostenere gli sfollati ucraini accolti sul territorio.

Con un messaggio sulla newsletter la giunta di Oleggio Castello ha comunicato l'avvio di una raccolta fondi su un conto corrente per sostenere le persone di nazionalità ucraina in fuga dalla guerra che sono state accolte sul territorio.

La Giunta Comunale, per dare una risposta all’intollerabile aggressione che sta subendo in queste ore il popolo ucraino, oltre al patrocinio di iniziative a livello comunale e iniziative a livello provinciale,regionale e della Caritas Diocesana, sostiene e comunica a tutti i cittadini la possibilità di effettuare donazioni in denaro che verranno ridistribuite a supporto delle famiglie locali che accoglieranno donne e bambini rifugiate sul territorio comunale di Oleggio Castello con bonifico sul conto corrente:

IBAN:IT89H0521645220000000011002

Causale: SOLIDARIETA’PRO UCRAINA

Intestato a: COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO - SERVIZIO TESORERIA

Questa iniziativa si affianca a quelle in corso e delle quali è stata già data comunicazione, in considerazione del fatto che si rende ora necessario, oltre a raccogliere beni destinati a chi si trova nei territori direttamente colpiti dalla occupazione e dalla guerra, sostenere direttamente le persone che, con grande generosità e slancio di umana solidarietà, daranno ospitalità ai profughi in arrivo.