A Oleggio Castello nasce uno spazio per le esigenze della comunità in tempo di Covid

Uno spazio per le esigenze della comunità in tempo di Covid è lo sportello nato nel palazzo municipale di Oleggio Castello.

Oleggio Castello: al via lo spazio per la cittadinanza e le sue esigenze

Un nuovo sportello è attivo per la cittadinanza, e accoglierà le proposte e le istanze della popolazione sulle difficoltà che in molti si stanno trovando ad affrontare in questo momento particolare. L’annuncio è stato dato sui social dal gruppo Progetto Comune, la lista civica dell’amministrazione: «Da martedì 1 giugno e con cadenza settimanale - scrivono - dalle 10 alle 11 e 30 sarà aperta la possibilità per i cittadini di incontrarsi in Spazio Comune con alcuni volontari dove poter portare segnalazioni di possibili criticità personali o di persone che si può intuire si trovino in difficoltà. Servirà anche per accogliere le idee o le disponibilità di solidarietà concreta che in parte si stanno già manifestando sul territorio. Vogliamo costruire una possibilità di rete solidale stabile - specificano gli ideatori dell’iniziativa - per un primo soccorso pratico alle necessità primarie e di supporto in continuità e implementazione del grande lavoro partito con l'emergenza Covid che se, come speriamo, incomincia a dare segnali di regressione marcata, tuttavia, purtroppo, lascerà uno strascico di necessità facilmente prevedibili». L’idea è nata dopo una riunione del gruppo volontari per il sociale, avvenuta nella serata di giovedì 27 maggio.