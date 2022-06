A Oleggio Castello si scaldano i motori per la festa della birra

Al centro don Rolando si scaldano i motori per la festa della birra di Oleggio Castello.

E’ tutto pronto per uno degli appuntamenti che, da decenni, segnano sul territorio l’inizio dell’estate. E’ la festa della birra dell’associazione Pro Oleggio Castello, i cui volontari stanno già scaldando in motori in vista di venerdì 17 giugno. Al centro ricreativo «don Giancarlo Rolando» inizierà in quella data la festa che, per due fine settimana consecutivi, porterà in paese migliaia di persone da tutto l’alto novarese. Tutte le sere la cucina aprirà alle 19.30, e sul palco si alterneranno le band «Eisern Mann» (tributo ai Rammstein, il 17 giugno), «Alevation» il 18 giugno, Dj Uccio il 19 giugno. La settimana successiva la festa riprenderà venerdì 24 giugno, con i «Tra liga e realtà» (tributo a Ligabue), sabato 25 giugno sarà la volta dei Divina Show e, a chiudere la manifestazione, domenica 26 giugno «Little bit of soul - un tuffo nel blues». Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 340-7423986 (Elena), 328-1574773 (Lisa) o 347-4428840 (Matteo).