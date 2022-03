Aiuti per l'Ucraina anche dai volontari della Croce di Santa Giustina

Crisi umanitaria

Continuano le risposte e i sostegni alla popolazione colpita dalla crisi umanitaria in Ucraina.

Per portare aiuti all'Ucraina sotto l'attacco dell'esercito russo è anche il corpo di volontari della Croce di Santa Giustina di Gattico-Veruno.

A intervenire per portare aiuti alla popolazione ucraina in questi giorni si è attivata anche la Croce di Santa Giustina, il corpo di volontari del soccorso medico campale guidata da Leonardo Tropea con sede nella frazione di Revislate. L'associazione, che conta al suo attivo 90 missioni di soccorso sanitario, di cui 17 in zone di guerra, è pronta a partire, se richiesto dal governo ucraino. «La nostra associazione - scrivono dal sodalizio di soccorso senza frontiere, che ha aperto una raccolta di aiuti - allertata dall’ambasciata della Repubblica Ucraina con richieste urgenti: farmaci e materiale medico, recupero materiali di prima necessità, materiale sanitario per medicazioni e di soccorso, farmaci salvavita, antibiotici, disinfettanti, analgesici e antinfiammatori, vestiario invernale, coperte e scarponi. Si raccolgono anche donazioni in denaro (prima è meglio telefonare, così possiamo dare tutte le garanzie) da domani (giovedì 3 marzo, ndr) si raccolgono anche viveri in scatola o sottovuoto a lunga conservazione.». Contatti: 3474804599, verde909@libero.it.

Attivata anche l'unità di soccorso medico campale, si cercano volontari

Dal 28 febbraio l'associazione dei volontari della Croce di Santa Giustina ha attivato anche l'unità di soccorso medico campale, e ha pubblicato un avviso per l'integrazione di nuovo personale: