All’Alpàa arriva “Remember Le Cave”

Il sabato sera dell’Alpàa è con “Remember Le Cave”. In Piazza Vittorio Emanuele a Varallo sbarca la “febbre del sabato sera”: appuntamento fissato per il 20 luglio a partire dalle 21.30 e ingresso gratuito.

La penultima serata della grande festa valsesiana ospiterà il format ormai collaudato con tre dj – Fazza, Comix e Jordan – sul palco a far ballare i presenti. Il trio proporrà una scaletta di brani risalenti all’epoca d’oro della cosiddetta “disco-music”, risalente agli anni Settanta, Ottanta e Novanta del secondo scorso.

Si attendono dunque tanti giovani e giovanissimi, ma non solo, per la serata di “Remember Le Cave”. Chi era giovane in quel periodo e si scatenava in pista nelle varie discoteca della zona, come appunto “La Cave” o “Il Maneggio”, oppure nel Biellese, tra “Cancello”, “Cabala”, “Master” e “Il Faro”, non potrà mancare a una serata che saprà coniugare musica e un pizzico di nostalgia.