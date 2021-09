Arona consigliera comunale bestemmia durante la seduta IL VIDEO

Uno spiacevole episodio è accaduto durante la video-seduta del consiglio comunale di lunedì 13 settembre 2021 ad Arona. Verso il finale si è distintamente sentita una bestemmia che riproponiamo nello spezzone a seguire.

La bestemmia e la successiva “giustificazione”

Durante la seduta di consiglio comunale ad Arona, dopo una 50ina di minuti, è echeggiata una bestemmia. Lì per lì, nella diretta, non si è capito bene da dove provenisse ma qualche minuto dopo la consigliera di maggioranza Desirèe Milan si è scusata per queste parole che però “non sono uscite dalla mia bocca”, parlando invece di momenti concitati fuori dal centro vaccinale.

La giustificazione, però, non ha convinto. La consigliera era infatti ben inquadrata, stava guidando la macchina e.. la bestemmia arrivava proprio dalla sua bocca.

Il Pd ne chiede le dimissioni

”In relazione allo spiacevole episodio relativo alla bestemmia pronunciata dalla consigliera comunale di maggioranza Desiree Milan, oltre ad unirci allo sconcerto di molti cittadini, dobbiamo rilevare come, oltre alla gravità dell’episodio, appaia ancora più grave la successiva giustificazione da parte della consigliera che, invece che porgere le dovute scuse, ha preferito negare l’evidenza attribuendo ad altri la responsabilità dell’accaduto, mentendo di fatto tale versione davanti al Consiglio Comunale.

Ci attendiamo dalla Consigliera l’unico gesto accettabile per quanto accaduto, le dimissioni, ed auspichiamo comunque in un provvedimento all’altezza della gravità del fatto e nel segno del rispetto nei confronti degli aronesi che non si sentono affatto rappresentati da persone di questo genere”.