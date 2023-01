Arona: la popolazione nel 2022 è tornata finalmente a crescere

Popolazione in crescita per quanto riguarda Arona nel 2022 rispetto all'anno precedente. Lo si evince dall'andamento demografico fornito dall'ufficio anagrafe del comune.

I dati

La popolazione residente al 1 gennaio 2022 era di 13.818 di cui 6472 maschi e 7346 femmine. Sono nati 66 bambini di cui 40 maschi e 26 femmine. Deceduti in 219 di cui 120 femmine e 99 maschi con un saldo naturale (differenza nati-morti) di -153. Gli immigrati però sono stati 796, mentre gli emigrati 600 con una popolazione residente al 31 dicembre 2022 di 13.861 (+43) di cui 1544 stranieri: 7389 femmine e 6472 maschi. Nel 2022 sono stati celebrati 38 matrimoni civili e 19 religiosi e una unione civile.

La fascia d'età più rappresentata in città è quella dai 19 ai 64 anni con 7690 residenti di cui 3943 femmine e 3747 maschi. I residenti dai 0 ai 18 anni sono 1923 di cui 927 femmine e 996 maschi. Residenti dai 65 ai 99 anni sono 4240 di cui 2512 femmine e 1728 maschi. Gli ultracentenari sono 8, di cui 7 femmine e un sono uomo.

Per quanto riguarda gli stranieri, come detto, la popolazione residente al 31 dicembre è di 1544 (1269 extracomunitari e 275 comunitari) di cui 910 femmine e 634 maschi. La nazionalità più rappresentata ad Arona è quella ucraina con 287 residenti (217 femmine e 70 maschi), a seguire quella albanese con 264 residenti (132 maschi e 132 femmine), poi rumena con 139 residenti, marocchina 112, cinese 108, senegalese 57, russa 54, statunitense 45, ecuadoregna 48 e ganese 30.

Negli ultimi 10 anni calo drastico

Il 2022 ha fatto dunque segnare un dato incoraggiante visto l'aumento dei residenti anche se, analizzando gli ultimi 10 anni, Arona ha visto la sua popolazione diminuire drasticamente. Nel 2012, infatti, i residenti erano 14.412 per scendere a 14.407 nel 2013. Calo netto nel 2014 con 14.161 residenti e ancora giù nel 2015 con 14.152. Nel 2016 i residenti erano 14.114 mentre l'anno 2017 ha visto per la prima volta i residenti aronesi scendere sotto la soglia dei 14mila ovvero 13.966. Sopra non si è mai più tornati: nel 2018 i residenti erano 13.952, nel 2019 13.894. L'anno di inizio della pandemia, ovvero il 2020, ha visto un leggero + con 13.944 residenti per poi scendere a 13.818 l'anno seguente, nel 2021. Ed è stato proprio il 2021, nell'arco dei 10 anni in analisi, ad aver visto più decessi: 244. Mentre il boom di nascite, ovvero 114, c'è stato nel 2015.

Dal comune di Arona precisano che i dati sono ufficiosi in quanto rappresentano il risultato matematico dei movimenti di cancellazione ed iscrizione nell’anagrafe del comune. Il dato ufficiale verrà comunicato durante l’anno dall’Istat, in base alle risultanze dell’ultimo Censimento Permanente della Popolazione ed alla conseguente determinazione della popolazione legale per il Comune di Arona.