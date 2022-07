Arona le fototrappole beccano i residenti che riempiono i cestini in strada

A darne notizia il sindaco Federico Monti.

Sacchetti nei cestini pubblici

“Finalmente li abbiamo pizzicati: sono entrate in funzione le fototrappole in centro storico e in altri luoghi della città.

Li abbiamo fotografati, identificati e verranno convocati in comune per ricevere una bella lezione sul senso civico e su cosa non bisogna fare. Ovvero L’ abbandono di sacchetti nei contenitori per i rifiuti, che non sono assolutamente idonei alla raccolta dell’umido e di altri generi di immondizia.

La cosa incomprensibile, è che si tratta di residenti, ed anche adulti, che dovrebbero conoscere le regole di una buona convivenza con il prossimo.

Non si rendono conto che l’abbandono dei rifiuti, presuppone poi una raccolta extra ,che successivamente graverà su tutti i cittadini rispettosi delle regole, ma anche su di loro che naturalmente pagano la Tari come tutti gli altri.

È assurdo dovere arrivare a sanzionare residenti, che dovrebbero avere a cuore il decoro della propria città: siamo una città turistica, che ospita migliaia di persone, e questa modalità irrispettosa non è un buon biglietto da visita.

Verranno sanzionati, cosa che dispiace, specialmente in questo momento di difficoltà per tutti, ma è l’unico modo evidentemente per far capire cosa non bisogna fare”.