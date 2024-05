Rubava gli arredi dal bar di Arona che aveva gestito: sconterà 6 mesi

Per il furto di alcuni arredi presenti nel bar di Arona che in passato aveva gestito, un imprenditore 48enne è stato condannato a 6 mesi di carcere.

Rubava dal bar che aveva in gestione

Un 48enne imprenditore della ristorazione, titolare di vari bar sul lago Maggiore e gestore, per un certo periodo, di un frequentato locale del centro aronese, con dehors esterno, è stato condannato dal tribunale di Verbania (competente per territorio) a 6 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. L’imputato, che ha alle spalle un precedente simile e per questo non ha potuto usufruire della non menzione nel casellario giudiziario, dovrà pagare anche una provvisionale di 3 mila euro, in attesa che la cifra definitiva sia successivamente quantificata in sede civile.

Sottratti tavoli, sedie, bottiglie di vetro e altro

Il processo, che era in corso di svolgimento da tempo nelle aule di corso Europa a Pallanza, è arrivato a conclusione nei giorni scorsi per fatti relativi agli anni passati. Secondo la denuncia presentata dal titolare, da quel bar di Arona era stato sottratto del mobilio, tra cui tavoli e sedie, ma anche bottiglie di vino e altro. A insospettire gli inquirenti era stata la mancata effrazione. Le indagini si erano così rivolte verso l’ex gestore, finito poi alla sbarra per furto e condannato.