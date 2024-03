Arona: nuova rampa per l'accesso al cantiere Rfi

L'ex sindaco Federico Monti pubblica alcune foto dei lavori in corso per la realizzazione della nuova rampa di accesso al cantiere Rfi. Quest'opera viene incontro alle lamentele dei residenti del rione Tre Ponti costretti a subire il passaggio di grossi Tir.

Nuova rampa

"Quando ero Sindaco ho dovuto occuparmi personalmente del progetto, creando un tavolo di lavoro condiviso con i Sindaci di Castelletto Ticino e Borgo Ticino, proprietari di alcune fasce di terreno nella prossimità della piattaforma ecologica e l’ingegner Donzelli responsabile del cantiere di Arona, base di supporto per il rinnovo di tutta la linea ferroviaria fino a Domodossola.

Sapete tutti quanti bilici di 44 tonnellate sono transitati da Via Milano, via General Chinotto, Via 2 Giugno e via 14 Aprile, causando molti danni al nostro territorio e creando problemi di viabilità ai residenti delle vie coinvolte.

Questo problema sarà risolto per sempre e questo risultato è dovuto alla presenza di un Sindaco nel suo comune che ha cercato in tutti i modi, non senza difficoltà, di difendere i propri Concittadini da una situazione diventata insostenibile.

Grazie al contributo di tutti i nostri tecnici che mi hanno supportato nella gestione di questa non semplice operazione".