Arona telefoni fissi "muti" in zona Tre Ponti

E’ una situazione importante di disagio quella che segnalano i residenti della zona dei Tre Ponti.

Telefoni fissi muti

"Lo scorso 23 novembre - dicono gli abitanti - abbiamo segnalato un guasto generalizzato alla centralina elettrica da cui dipende la linea fissa di tutta l’area delle vie General Chinotto e 2 Giugno e di tutto il circondario. Il guasto riguarda le linee fisse della zona, con l’esclusione delle connessioni Adsl, e sono molte le famiglie che ci hanno confermato di essere stati costretti ad affrontare questo genere di difficoltà.

Purtroppo da Tim non abbiamo ricevuto risposte convincenti fino a questo momento e dopo 15 giorni ci troviamo ancora con il telefono muto. Certo, esistono i cellulari, ma ci sono anche persone che hanno la necessità di ricevere delle chiamate sulla linea fissa e troviamo inconcepibili questi disservizi. Come è possibile che non si riesca a trovare una soluzione?".