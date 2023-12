Ladri in azione ad Arona: raid di auto aperte

Raid di auto aperte in città: vittime i residenti del centro storico che parcheggiano nelle vie limitrofe.

Le segnalazioni

I residenti della zona del centro storico di Arona, sempre più spesso nell'ultimo periodo, sono vittime di furti all'interno delle proprie auto posteggiate nelle vie limitrofe al centro.

Segnalazioni arrivano sia da via San Carlo che in via don Minzoni, zona oratorio, così come da viale Berrini dove qualche giorno fa è stata rubata una valigia posta all'interno dell'abitacolo in sosta. Attenzione dunque a lasciare oggetti di valore nelle auto o contenitori che, dal di fuori, potrebbero sembrare avere al loro interno "materiale appetibile" per i mal intenzionati: il rischio di scasso è dietro l'angolo.