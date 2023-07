Arona tir ai Tre Ponti: "O rampa o new jersey per bloccarli"

Rumori assordanti nel quartiere Tre Ponti per il passaggio di grossi tir: la soluzione pare essere vicina. Si è infatti tenuta nella mattinata di lunedì 17 una riunione in comune in merito.

Le parole del sindaco Monti

"Ho attivato - spiega il sindaco Federico Monti - la procedura per la realizzazione della rampa di accesso ai cantieri di FS, per non avere più in futuro mezzi pesanti in via 14 aprile.

La rampa di accesso verrà realizzata dietro la piattaforma ecologica, su una fetta di terreno che è ancora proprietà del comune di Castelletto Ticino che verrà ceduto a Fs a breve.

Per questo motivo ringrazio il sindaco Massimo Stilo che ha dato disponibilità, ad un incontro nel suo ufficio, con l’ingegner Donzelli responsabile del cantiere di Arona. Grazie anche al nostro segretario Agostino Carmeni, che da subito ci ha dedicato il tempo necessario per stabilire tutte le modalità per l’eventuale approvvigionamento per le emergenze del cantire, quindi passaggio in urbanistica, dall’architetto Clerici e l’ingegner Paganelli per le questioni relative al permesso di realizzare la rampa di accesso. Personalmente devo dire di essermi attivato da febbraio, ma purtroppo i tempi "elefantiaci" italiani, non favoriscono queste dinamiche, diciamo che in un Paese normale la rampa avrebbe dovuto già essere realizzata. Nel caso in cui non dovessero rispettare ciò che questa mattina abbiamo predisposto, i newjersey in cemento sono già in zona per essere posizionati".