Bici elettriche: il comune di Arona rimborsa il 50% del costo ai residenti

Arona città delle bici elettriche: previsti incentivi tra i 500 e gli 800 euro.

Bici elettriche

L'amministrazione comunale punta a un netto cambiamento nel modo di vivere la città: via le auto, sì alle biciclette elettriche e cargo. Questo passa attraverso un importante incentivo che sarà discusso questa sera in consiglio comunale: <Non è solo un Incentivo per le biciclette elettriche ma un cambiamento nel modo di vivere la città e una visione diversa del futuro anche dei nostri figli - anticipa il vicesindaco Alberto Gusmeroli - La bicicletta elettrica può essere, per me, per tanti, alternativa all’auto in una città come Arona, può essere utilizzata anche da chi non sarebbe in grado, per la sua situazione fisica, di utilizzare la bici non elettrica o a pedalata assistita. Abbiamo frazioni in collina e tante salite che diventano impossibili da affrontare per chi non è allenatissimo con una bici normale. Abbiamo realizzato una grande e lunga pista ciclabile e con i soldi del PNRR ne abbiamo progettata un’altra dai Lagoni al lago, passando per Mercurago e la zona di Montenero. Sarà difficile farne altre, ma noi ci proveremo, senza creare sensi unici e senza togliere parcheggi. Quindi cosa possiamo fare? Semplice, aumentiamo il numero di residenti che hanno la bici elettrica o a pedalata assistita e che di conseguenza abbandoneranno lentamente l’uso dell’auto, potenzieremo le zone a obbligo 30 Km l’ora, le rastrelliere e le ricariche (anche se vista l’autonomia il residente se la può ricaricare tranquillamente a casa). L’obiettivo finale sarà di realizzare sempre più piste ciclabili togliendo stalli non centrali. Saranno poi gli stessi residenti a chiedere di togliere stalli superflui e sensi unici per realizzare piste ciclabili. Certo Ci vorranno alcuni anni, ma non tanti! Abbiamo la possibilità di far diventare Arona la città delle bici elettriche. Chissà , magari altre amministrazioni del territorio potrebbero seguire il nostro esempio>.

Le cifre e il bando

In consiglio comunale verrà approvato il regolamento e la Giunta emetterà subito il bando. <Dai primi di agosto si potrà acquistare una bici elettrica in qualsiasi negozio d’Italia e si otterrà il rimborso comunale pari al 50% del prezzo pagato con un massimo di 500 euro, mentre per le bici cargo il 50% con un massimo di 800 euro - prosegue Gusmeroli - Nel regolamento abbiamo inserito la possibilità di ridurre l’incentivo in caso di Isee alto. A questa iniziativa la Giunta ha destinato 30mila euro l’anno per almeno tre anni. Se le richieste saranno tante siamo pronti a far crescere la cifra. L’ideale sarebbe che ogni famiglia Aronese avesse la bici elettrica sostituendo l’uso dell’auto. Abbiamo previsto il

bonus anche per le associazioni Aronesi. Un grazie al sindaco, agli assessori e ai consiglieri che non solo hanno colto con favore questa mia proposta, ma l’hanno arricchita di dettagli nel regolamento e nel bando attuativo. Crediamo che il futuro dei nostri figli sia con meno auto e meno inquinamento, tenendosi in esercizio fisico anche da “meno giovani”>.