Cinema all'aperto ad Arona: ecco il programma

Torna anche quest’anno “E...State al Cinema”, rassegna cinematografica organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona con proiezioni dedicate ai bambini e ad un pubblico di ogni età.

Cinque proiezioni

L’iniziativa prevede cinque proiezioni che si terranno ogni martedì dall’11 luglio all’8 agosto dalle ore 21.30 nella piazza San Graziano.

La rassegna avrà inizio martedì 11 luglio con la proiezione “Le Mans’66 – La grande sfida”, film del 2019 diretto da James Mangold. Il film ha ricevuto quattro candidature ai Premi Oscar 2020.Quando scopre di non poter più gareggiare a causa dei suoi problemi di cuore, il pilota Carroll Shelby lavora insieme al collaudatore Ken Miles per sconfiggere la Ferrari a bordo di un nuovo veicolo Ford.

Proseguirà martedì 18 luglio con “Aladdin”, film d’animazione del 2019 diretto da Guy Ritchie con musiche di Alan Menken. Un furfantello di strada dal cuore nobile, Aladdin, si innamora della principessa Jasmine e finge di essere benestante grazie all'ausilio del genio della lampada. Quando le bugie emergono, il ragazzo deve dimostrare le sue buone intenzioni. Aladdin, il genio e Jasmine uniscono le forze per combattere lo stregone Jafar, che vuole rovinare il destino del regno di Jasmine.

Il 25 luglio un film drammatico/romantico “Downton Abbey II – Una nuova era” del 2022, diretto da Simon Curtis. La pellicola è il sequel del film del 2019 Downton Abbey. La famiglia Crawley intraprende un viaggio in grande stile nel Sud della Francia per poter svelare il mistero della villa appena ereditata dalla contessa.

Il quarto incontro, martedì 1° agosto, vede la proiezione del film d'animazione “Toy Story 4” del 2019, diretto da Josh Cooley, prodotto dai Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures, è il quarto capitolo della saga di Toy Story. Woody, Buzz Lightyear e il resto della banda si imbarcano in una nuova avventura in compagnia dell'ultimo arrivato nella stanza di Bonnie: Forky. Durante il viaggio, vecchi e nuovi amici contribuiscono a creare momenti magici.

Ultimo incontro l’8 agosto con “Genitori vs influencer”, una commedia del 2021, regia di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. Un professore di filosofia inizia una campagna contro l'abuso dei social media con l'aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online. La fama inaspettata lo trasforma, suo malgrado, in un influencer.

L’Assessore Chiara Autunno: “Torna a grande richiesta, la rassegna di cinema sotto le stelle in piazza San Graziano. Anche per questa edizione abbiamo scelto pellicole adatte ad un pubblico eterogeneo che incontrano i gusti di bambini e adulti così che possa essere apprezzato dal maggior numero di pubblico possibile perché l’atmosfera che si crea durante le proiezioni è di pura magia estiva”.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate.

Per informazioni c/o Ufficio Turistico 0322.243601 -