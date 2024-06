Claudio Marenzi nominato "Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica"

E' stato il Prefetto di Verbania Michele Formiglio il tramite del conferimento della nomina avvenuta domenica 2 giugno 2014.

Claudio Marenzi "Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica"

Il Presidente di Herno S.p.A. e Presidente e Amministratore Delegato di Montura S.p.A. ha dichiarato: "E' con grande onore che ricevo da Sua Eccellenza, il Prefetto Michele Formiglio, questa onorificenza che riconosce il mio lavoro per il bene del mio paese. E' un incentivo ulteriore nel perseguire obiettivi sostenibili e sociali come azienda e personale attitudine e passione. convinto che queste ultime siano la vera spinta verso l'innovazione e l'unico modello che possa parlare ed ispirare i più giovani. Il compito di noi imprenditori, e di noi Italiani più ampiamente, è anche di valorizzare quanto di prezioso abbiamo ereditato ed è parte del nostro Paese in termini di unicità, di persone e di territorio. Ognuno di noi deve esserne portavoce nel mondo attraverso i propri prodotti e la propria propensione."