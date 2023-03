Contributi per l'acquisto delle bici elettriche ad Arona: c'è tempo fino al 31 dicembre

E' stato aperto il bando per la concessione di incentivi per l'acquisto delle biciclette elettriche per acquisti effettuati dal 1 marzo al 31 dicembre 2023.

I dettagli

L’incentivo è erogabile esclusivamente per veicoli nuovi di fabbrica, acquistati con documentazione fiscale italiana, nella quale dovrà risultare evidente il numero di telaio, la marca, il modello.

L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA; non vengono riconosciute, ai fini del calcolo dell’incentivo, eventuali spese di spedizione e trasporto, o spese per accessori e relativa IVA.

L’entità dell’incentivo è fissata nel cinquanta per cento (50%) del costo della bicicletta o della cargo bike a pedalata assistita, fino ad un massimo erogabile di 500 euro per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita ed euro 800 per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita, da parte di soggetti aventi un ISEE familiare annuo inferiore a euro 50mila euro.

Mentre saranno riconosciuti 250 euro per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e 400 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita, da parte di soggetti aventi un ISEE familiare annuo superiore a 50mila euro