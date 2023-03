Paola Mastrocola ad Arona per presentare il suo nuovo romanzo

Paola Mastrocola, in compagnia di Erica Bertinotti, presenterà il prossimo venerdì il suo nuovo romanzo alla biblioteca civica di Arona.

Il nuovo romanzo di Mastrocola

Venerdì 10 marzo alle ore 18:30 presso la biblioteca civica “Sen. Avv. Carlo Torelli” di Arona, Paola Mastrocola presenterà il suo nuovo romanzo, “La memoria del cielo”. Il libro, edito da Rizzoli, sarà presentato dall’autrice a dialogo con Erica Bertinotti e al termine della presentazione seguiranno i firmacopie. Nel suo libro, Paola Mastrocola narra la storia di un’infanzia particolare, e di un’Italia che non c’è più: racconta il tentativo di mettere ordine nella confusione della memoria, allineando oggetti e ricordi un po’ veri e un po’ inventati.

La trama del romanzo

Il romanzo racconta la storia di un uomo, emigrato dall’Abruzzo per studiare e inseguire il sogno di entrare alla Fiat, e di una donna, memore di un’infanzia buia e sarta dall’età di undici anni, che non riesce ad avere figli. Successivamente sarà Donata, la figlia inattesa, che tenterà di proteggere la madre e renderla felice. Qualsiasi aspetto, dalle differenze tra Nord e Sud fino all’universo modesto della propria famiglia, è filtrato dallo sguardo tormentato di Donata, una bambina che si vergogna del suo mondo e di suo padre, per lei il nemico che costringe la moglie a sacrifici e rinunce. “Ma quanto c’è di vero in quel che Donata crede di ricordare? Quanto sa della propria famiglia? Scavare nella vita della bambina che è stata diventa il modo più ardito, e struggente, di misurarsi con i ricordi. Che ci tradiscono esattamente come noi tradiamo loro”.

La carriera dell’autrice

L’autrice, Paola Mastrocola, è laureata in lettere e ha insegnato all’Università di Uppsala in Svezia. La sua produzione vanta diversi generi: dai romanzi alle raccolte di poesie, fino ad arrivare alla saggistica. È vincitrice di numerosissimi premi letterari, solo per citarne alcuni: nel 1999 vince il premio Italo Calvino con “La gallina volante”, nel 2001 arriva finalista al Premio Strega con il romanzo “Palline di pane” e infine nel 2004 vince il premio Campiello con “Una barca nel bosco”.