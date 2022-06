Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 4-5 giugno

Nel weekend di sabato 4 e domenica 5 giugno, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Sabato 4

Novara, Teatro Faraggiana

"Una serata da Barlafus"

Ore 20:45 Serata coi Barlafus in un concerto spettacolo che promette scintille.

I biglietti a posto unico €14,00 euro sono acquistabili online oppure in biglietteria ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00

L'incasso della serata sarà interamente devoluto a favore delle opere della Casa di Giorno per anziani "Don Aldo Mercoli" aps. Ingresso con mascherina FFP2

Borgo Ticino, oratorio

"Festa delle Regioni e Nazioni"

Alle 17:00 Concerto dei bambini Accademia Musicale Amadeus presso la Sala Don Franco Boniperti

Ore 18:00 Aperitivo tipico "piemontese"

Ore 19:00 Apertura Stand Piemontese

Ore 19:30 Distribuzione piatti tipici delle Regioni Italiane e delle Nazioni presenti sul Territorio, preparati dalle famiglie di Borgo Ticino

Ore 20:00 Il Festival "Terra e Laghi" eseguirà spettacolo itinerante, terminando il percorso al campetto dell'Oratorio, dove animeranno il teatro con i bambini Ore 21:00 Tango argentino, milonga delle nazioni. Mostra di Cerutti Francesco e di Harka Mojsi

Cavaglio d'Agogna, Casetta Pro Loco

"Ti piace il Piemonte?"

Percorso piemontese: dall'antipasto al dolce... passando per la paniscia!

Ore 18:30 Cioche 'n ca 'n coi - Aperibar

Ore 20:00 cena (menu 24 euro a persona, vino escluso. Per consultare il menù andare al link sopra riportato) e serata musicale con Radio Zapping

Prenotazioni entro il 1° giugno.

Galliate, salone neogotico

"Incontro con l'autore Peter Genito"

Ore 18:00

Peter Genito in dialogo con Gianni Marchetti e Guido Michelone presenta "Agguato al lago rosso"

Ingresso libero regolato dalle vigenti norme anti covid

Novara, auditorium Annalisa Torgano (Viale Verdi, 2)

"Dream a little dream"

Ore 21:00, Recital di e con Donatella Bartolomei insieme a Alessandro Conedera e Giulio Balzaretti

Voce, musica, poesia, teatralità, Mimo nel mondo dei Sogni

Ingresso libero

Casalbeltrame, palude

"Natura è cultura - Birdwatching"

Ore 10:00 e ore 15:00 presso il Punto di Osservazione dell'Avifauna della Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame è possibile indagare le specie che popolano lo specchio d'acqua e i dintorni. Dal capanno, nascosto dalla cornice boschiva, è possibile osservare le specie più confidenti come le diverse specie di aironi o di anatre, così come percepire i suoni di quelle più chiassose.

In mattinata inoltre sarà possibile assistere all’inanellamento a scopo scientifico dei volatili di minori dimensioni e più complessi da osservare.

Si consiglia di munirsi di binocoli. Appuntamento gratuito. Ai partecipanti più piccoli verrà fornito un kit del giovane esploratore. Punto di incontro: Via Pista, 5 - Ponzana, frazione di Casalino.

Trecate, piazza Cavour

ore 21:00

Concerto tributo a Vasco Rossi e Ligabue della LIVA tribute band in Piazza Cavour

Ingresso gratuito

Cressa, Piazza Matteotti (piazzetta della posta)

"Camminar giocando"

Ritrovo ore 14:00

Giochi a squadre. Passeggiata, nella collina soprastante Cressa, con merenda.

In caso di maltempo, la passeggiata verrà rinviata a Sabato 11 Giugno.

Novara, Spazio Nòva (ex caserma Passalacqua)

Ore 18:30

Spettacolo acrobatico di Circo Contemporaneo

Ingresso €8,00

Vaprio d'Agogna, biblioteca comunale

"Nidi vuoti"

Ore 16:30, nel giardino della biblioteca.

Presentazione del libro "Nidi vuoti" di e con Chiamaka Sandra Madu, accompagnata dalla musica di Valentin Mufila.

Sarà possibile inoltre visitare una piccola esposizione di opere d'arte della classe 2D del liceo artistico Casorati di Novara. I ragazzi hanno trasposto in immagini i testi delle poesie di Sandra.

Oleggio-Mezzomerico: Sentieri Cai

Ore 16:00

Andiamo a fotografare NovaraJazz percorrendo il Sentiero Novara CAI da Oleggio a Mezzomerico. (7 Km – 2 ore)

Partenza ore 16:00 dal Parco Beldì di Oleggio (dietro alla stazione ferroviaria).

Arrivo alla azienda vitivinicola Crola a Mezzomerico ove alle 19 inizierà il concerto.

Per partecipare al concerto occorre prenotarsi presso novarajazz: info@novarajazz.org

Sarà anche possibile accedere in auto direttamente a Mezzomerico.

Borgo Ticino - Via Vittorio Emanuele

"Carezze di Gigante"

Teatro Circo con Martin Stigol, Daniele Stigol, Costantino Gian Gregorio

Ingresso libero e gratuito

In caso di pioggia: Cinema oratorio "Don Franco Boniperti"

Prenotazioni presso il Comune di Borgo Ticino

Gattico-Veruno, anfiteatro Veruno

"Società filarmonica verunese in concerto"

Ore 20:45

Festa della Repubblica. Concerto della Società Filarmonica Verunese

Trecate, piazza Cavour

"I cibi della terra, mercato di campagna amica"

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 torna l'appuntamento con la spesa contadina a km0 durante il quale sarà possibile acquistare diverse specialità rigorosamente di stagione da produttori locali.

Domenica 5 giugno



Galliate, spazio Gajà

"Una giornata a spazio Gajà"

Appuntamento con mercatini creativi, paniscia e piatti tipici, mostra di pittura e di arte dell'associazione Amici dell'Arte, laboratori per bambini e area giochi a cura della Ludoteca ElFe in gioco, Agility Cani nell'area sgambamento cani con sfilata di meticci, attività di fitness a cura di Fit4 ssd.

Suno, museo ferroviario

"Apertura ordinaria diurna"

Dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30

Apertura ordinaria diurna del Museo Ferroviario di Suno al cui interno sono esposte ricostruzioni, cimeli, divise, diorami e plastici.

Cerano

"Sulle tracce del Beato"

Ore 15.30

Biciclettata “Sulle tracce del Beato”, per scoprire i luoghi più significativi della vita del patrono di Cerano, Beato Pacifico.

Partendo da Piazza Crespi, il giro attraverserà le vie del paese fino ad arrivare alla località Casette nel Parco del Ticino, dove vi sarà un punto ristoro con intrattenimento.

Nessun obbligo di prenotazione.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Cameri

"Festa dello sport, supereroi"

Un grande evento che per il secondo anno consecutivo unisce lo sport e i supereroi.

Programma:

Dalle ore 10:00 Tornei e giochi

Dalle ore 12:00 alle14:00 Pranzo insieme con la Pro Loco

Dalle ore 14:30 incontriamo i Supereroi

Dalle ore 15:00 alle 18:00 Giochi in campo

Bogogno

"Un paese in gioco 4 cantoni"

Giochi in Piazza Rigotti e pranzo in "strada" a cura della Pro Loco.

Ritrovo e presentazione squadre ore 14:00.

Cucina Pro Loco aperta dalle ore 12:30 con possibilità d'asporto.

Per informazioni contattare 348 4926230 (Marzia) oppure 340 9151713 (Federica) In caso di pioggia l'evento si svolgerà al coperto.

Trecate, oasi felina

"Qua la zampa 2"

Ore 17:00, open day con percorso ludico/didattico accompagnati dai volontari della colonia felina.

Romentino, Stadio Beretta

"Festa dello sport"

Domenica 5 giugno, dalle ore 10:30 alle 16:30

Giornata Nazionale dello Sport

Borgomanero, Villa Marazza

"Passi e storie nel parco Marazza"

Ore 15:00, passeggiata accompagnata dalle letture a cura delle volontarie del Sistema Bibliotecario del Medio Novarese con la partecipazione della narratrice Alice Salvoldi

Iniziativa rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati da massimo due persone per nucleo familiare. Si consiglia di portare un telo per sedersi nel prato.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione dei soli bambini.