Dall'11 al 14 luglio torna il "VaralloPop"

Luglio è iniziato e per tutti i varalpombiesi, e non solo, “è quel mese lì”: il mese del Festival musicale VaralloPop! Dall’11 al 14 luglio torna infatti uno degli appuntamenti più apprezzati dagli amanti dei festival estivi, con quattro giornate di musica, intrattenimento, esibizioni, arte e natura. VaralloPop torna con la sua 20esima edizione in via della Festa, nella frazione di Cascinetta.

I dettagli

Un evento organizzato dall’associazione no-profit “Varallo Pop” con il patrocinio del Comune di Varallo Pombia e di diversi comuni limitrofi. «VaralloPop non è solo un festival musicale – spiegano gli organizzatori - ma un prezioso luogo di incontro per arricchirsi di nuove esperienze, incontri, cultura e valori da riscoprire». È un festival all’insegna della musica, dell’arte e della cultura e che vive grazie al lavoro dei suoi 170 volontari, che ogni anno si impegnano per organizzare e portare avanti un evento che conta migliaia di presenze. E grazie al supporto di aziende che hanno deciso di credere nel progetto, prime fra tutte Igor Gorgonzola e Faco, che sostengono da anni la missione di VaralloPop.

In questa edizione si alterneranno sul palco alcuni artisti affezionati e molte altre novità, con una programmazione eterogenea in grado di incontrare i gusti di tutti. Ad aprire le danze, giovedì 11 luglio, ci sarà il trio Divario, con una performance coinvolgente, fatta di evergreen e hit di ogni decade, per cantare e ballare a suon di rock’n’roll, pop e disco dance. A seguire, un tuffo nel passato con gli Studio 3 e i loro infiniti successi, come “Lentamente”, “Amore incontenibile” e “Respiro”. Per poi concludere la prima serata assieme ai Monkey Scream, una band che unisce musica di ogni genere legata in medley originali: dai classici anni 70/80 alla disco dance, dal rock al pop. Si prosegue venerdì 12 luglio con i suoni trap e urban del dj Filippo Manzoni, a cui seguirà l’esibizione di PeterKing, un talento a kilometro zero e una nuova promessa della scena latin italiana. La serata poi volgerà verso il rap, portando sul palco di VaralloPop un artista immenso: Mondo Marcio.

Una carriera ventennale, un album che ha fatto la storia della musica insieme ad una leggenda come Mina e la hit senza tempo “Dentro alla scatola”. Ma la serata non è ancora terminata, perché a chiudere la seconda giornata di Festival ci saranno i ragazzi di The House Of Bunda, con uno show capace di unire le sonorità latine del reggaeton e dembow a quelle più marcate della tech house. Sabato 13 luglio, salirà sul palco una stella nascente della musica italiana: Matilde Casalini, in arte Matilde. Per poi ballare tutta la notte assieme ad Habitat e al suo staff di animazione conosciuto e apprezzato in tutta la provincia novarese e varesina.

E per l’ultima giornata di Festival, domenica 14 luglio si partirà con il sound unico dei Violintronic: un gruppo musicale che unisce la bellezza del suono classico del violino con la modernità della musica elettronica del Djing. E a seguire, una tradizione di VaralloPop: lo spettacolo de “La combriccola del musical”, che quest’anno porterà in scena una simpatica rivisitazione de “I Promessi Sposi”. Verrà poi dedicato un momento in ricordo dell’amata Bruna Mina, a cui è stato intitolato un nuovo premio che verrà consegnato proprio in tale occasione. E a chiudere le danze ci saranno i ragazzi del gruppo Notte Illecita: allegri, frizzanti, spensierati, ma soprattutto… Illeciti! E le sorprese non sono ancora finite. Non sarà solo la musica a tenervi compagnia: immersi nella natura, potrete godere di molti altri omaggi all’arte e alla cultura. E per tutta la durata del Festival resteranno aperti l’area ristorazione, aree beverage con birre e drink, lo stand di giochi e intrattenimento, l’area bimbi e tanto altro ancora. L’ingresso è del tutto gratuito e se ancora non siete convinti, potete visitare i canali social di VaralloPop, per scoprire il programma e rivivere le edizioni passate. VaralloPop vi aspetta, non mancate!