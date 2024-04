“Disegna la maglietta per la tua città”: la Pro Loco Arona premia i bimbi

Grande entusiasmo nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile per i bambini che hanno preso parte alla cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “Disegna la maglietta per la tua città”, che era rivolto a tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII, dall’infanzia fino alla secondaria di primo grado.

“Disegna la maglietta per la tua città”

Soddisfazione è stata espressa da Alberto Tampieri, presidente di Pro loco di Arona, ideatore del concorso poi attuato in collaborazione con la scuola aronese, nelle persone del dirigente Giuseppe Amato e della vice preside Betty Magistri.

«Siamo andati oltre le aspettative con ben 30 disegni pervenuti – ha detto Tampieri - e tra questi ne abbiamo premiati cinque che si sono distinti sia per l’originalità che per il pensiero espresso dai giovani studenti». Tra tutti si è imposto il disegno di Giuditta Magistri, 8 anni, di Agrate Conturbia, che pensando alla maglietta per Arona, ha disegnato il trenino panoramico che su ogni vagone porta uno dei simboli della città. «Ora la maglietta verrà stampata e sarà disponibile nei vari esercizi commerciali», ha aggiunto il presidente di Pro loco Arona.

Secondo classificato il disegno di Ilaria Cela e sono stati premiati insieme a lei a pari merito anche Alex Mastromonaco e Benedetta Albertalli, mentre terzi sono arrivati i bambini di 4 anni della sezione Pulcini della Scuola dell’Infanzia. Apprezzati anche i disegni di Chiara Daniele e Giacomo Volta che si sono piazzati rispettivamente al quarto e quinto posto. Alla premiazione è seguito il taglio del nastro della mostra “La collettiva di Arona” de Gli artisti del Lago Maggiore, che ospitata nei locali della Pro loco di Arona, in largo Vidale 1, resterà visitabile fino al 28 aprile al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

E’ intervenuto poi il presidente dell’associazione, Stefano Raso, che ha brevemente spiegato la nascita del sodalizio, nato come una pagina gruppo di Facebook nel periodo del lockdown. In mostra c’erano una cinquantina di dipinti e sculture di 22 degli artisti dell’associazione. Chi desiderasse maggiori informazioni può consultare il sito: gliartistidellagomaggiore.com o scrivere all’indirizzo mail artistidellagomaggiore@gmail.com.