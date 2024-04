"Stazioni di Territorio": Arona c'è, la presentazione del progetto a Roma

"Una grandissima soddisfazione sentire nominare la nostra splendida Arona fra le 15 nuove stazioni del progetto "Stazioni di Territorio", che si aggiungono alle 5 del “cratere” del terremoto".

I dettagli

"L'iniziativa è promossa dalle società del Gruppo FS per trasformare gli scali ferroviari da semplici nodi infrastrutturali a veri e propri centri nevralgici delle città, dotati di servizi e attività per i Cittadini e le Famiglie - spiega Gusmeroli - La stazione di Arona verrà completamente riqualificata a cura e spese delle Ferrovie: connettività digitale, servizi, associazioni, Co-working. Tante le possibilità per ridare vita a spazi vuoti e abbandonati, il modo migliore per evitare degrado e vandalismi.

Insieme a Sesto Calende, Gemona del Friuli, Camogli, Diano Marina, Passignano sul Trasimeno, Piazza al Serchio, Loreto, S.Gavino Monreale, Golfo Aranci, Tropea, Maratea, Cesano di Roma, Sant'Agata di Militello e San Marcellino-Frigano, anche Arona beneficierà degli accordi siglati con Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, Federfarma, FIMMG, Sport e Salute e Amazon Locker e le associazioni del territorio che potranno essere interessate".