Distretto turistico del Lago Maggiore: a breve la piattaforma web dedicata

I Distretti del commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale per promuovere il commercio come fattore di aggregazione naturale in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali.

Distretto turistico

Il Distretto Diffuso del Lago Maggiore, costituito il 1 febbraio 2022, vede quali partner stabili i Comuni di Arona (Comune capofila), Lesa, Meina, Stresa, Belgirate e Dormelletto e Confcommercio Alto Piemonte che, insieme a imprenditori, associazioni e altri enti, collaborano per raggiungere gli obiettivi di Distretto.

Questi Comuni, che già godono delle proprie bellezze naturali, paesaggistiche e storiche, hanno unito le forze per provare a rispondere alle sfide del tempo, promuovendo in rete gli oltre 450 esercizi di vicinato presenti sul territorio e valorizzando l’offerta turistica.

L’obiettivo dei sei Comuni lacustri riuniti è quello di valorizzare gli esercizi commerciali del territorio, anche utilizzando le risorse economiche messe a disposizione da Regione Piemonte, per stimolare interventi di riqualificazione urbana, di innovazione digitale, di sostegno al commercio di vicinato e per realizzare eventi a supporto della categoria, dando sempre maggiore valore alle eccellenze dell’economia locale del nostro territorio fatto di un tessuto di attività commerciali, produttive e di somministrazione che, in modo sinergico, dovranno essere sempre più coinvolte dal Distretto per creare un nuovo spazio commerciale all’aperto.

A fine dicembre il Distretto si è aggiudicato un bando per la realizzazione di interventi in conto capitale per un importo di € 50.596. Il Distretto ha così deciso di realizzare una piattaforma (portale web), a cui si affiancherà una APP per smartphone che sarà messa a disposizione di tutti (cittadini, attività, turisti, istituzioni...) e sarà sviluppata con la collaborazione di tutte le attività, associazioni ed enti presenti sul territorio. Entro il 31 marzo la piattaforma dovrà iniziare la propria attività di informazione.

Il progetto è rivolto sia agli attori della domanda, sia a quelli dell’offerta, ovvero sia ai cittadini e consumatori - inclusi i turisti -, che potranno consultare l’applicazione alla ricerca di informazioni, prodotti, servizi disponibili all’interno del Distretto, sia alle aziende commerciali, artigianali e ricettive, che potranno così promuovere i loro prodotti e servizi in un unico spazio digitale ad alta visibilità, sia, infine, alle istituzione locali, che potranno disporre di uno strumento per la promozione, per esempio, degli eventi.