Divieto di transito per lavori stamattina in via Gramsci a Castelletto

Divieto di transito questa mattina fino alle 13 in via Gramsci a Castelletto per la manutenzione di un edificio.

Divieto di transito istituito questa mattina in via Gramsci

Il Comune lo ha comunicato solo ieri sera. Da stamattina un tratto di via Gramsci è stato chiuso al traffico veicolare all’altezza del civico 12. Per questo motivo l’Amministrazione ha stabilito di istituire un senso unico di marcia in via Gramsci, direzione via Marconi, via 25 Aprile. E’ stato predisposto anche un doppio senso di circolazione in via Roma per i soli residenti, un doppio senso di circolazione in via Cavour dall’intersezione con piazza Matteotti al civico 22 di via Cavour. E’ stato anche istituito un doppio senso di circolazione in via Cavour dall’intersezione con piazza Matteotti al civico 22.

La causa dello stop del traffico è da cercarsi nella manutenzione di uno stabile

L’ordinanza del sindaco è stata emessa in seguito alla richiesta da parte dei responsabili di una ditta privata di procedere alla manutenzione di uno stabile. Nello specifico, come recita il documento emesso dal Comune, sarà necessario effettuare lo scarico di alcune merci all’altezza della zona della Ghiacciaia, il che occuperà anche tre stalli. La ditta incaricata dovrà provvedere a garantire la fluidità del traffico in piazza e all’intersezione tra via Marconi e via Gramsci.