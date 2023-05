Divignano al lavoro per realizzare il centro estivo

L'amministrazione comunale organizzerà un centro estivo qualora arrivino almeno 10 iscrizioni. Ne dà annuncio il consigliere di maggioranza Andrea Colombo.

Le parole di Colombo

"Dal 12 giugno al 28 luglio - dice - valuteremo il luogo in cui ambientarlo, il tema sarà "Il magico mondo di Harry Potter" con un personaggio del mondo fantasy che ha grande presa sui più piccoli. Vi potranno accedere i bambini delle scuole di infanzia e primaria e la giornata sarà così scandita: accoglienza, canzoni, giochi e balletti, attività del mattino, pranzo, momento relax, letture per i più piccoli, compiti per i più grandi, attività del pomeriggio, merenda e uscita.

Si potrà lasciare i bambini full o part time, mensa al sacco. Sulla pagina Sei di Divignano se si trova il modulo di preiscrizione che i genitori possono utilizzare con le relative e concrete informazioni. Rispondiamo come Comune a un'assenza del centro estivo che perdura da anni, le famiglie ci chiedevano di colmarla e ci siamo mossi in questo senso".