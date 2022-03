Elezioni a Divignano: sarà Carlana lo sfidante del sindaco uscente

Politica

Lo sfidante del sindaco uscente sarà il suo storico ex vice

Novità in vista delle elezioni a Divignano. Per il municipio la sfida sarà tra il sindaco uscente Gianluca Bacchetta e il suo ex vice Luciano Carlana.

Carlana si candida ufficialmente

"Vorrei dire grazie ai nostri concittadini per avermi dato modo di imparare a gestire la cosa pubblica. Intendo sfruttare l'esperienza da ex vice sindaco per prendere la responsabilità diretta del Comune. Come già annunciato, confermo la mia candidatura nel paese che mi ospita e conosce da 50 anni. Qui ho formato una famiglia, qui sono diventato nonno". In questo modo Luciano Carlana si presenta ai concittadini lanciando la sua candidatura per la campagna elettorale al timone della lista Divignano per te, e sfidando l'attuale primo cittadino Gianluca Bacchetta.

Ecco alcuni nomi della nuova lista

Carlana, attualmente consigliere di maggioranza, ha ricoperto per quasi tutto il mandato la carica di vicesindaco. La sua estromissione dalla giunta creò fra i due alcune frizioni, delle quali però al momento Carlana non vuole parlare. "So che, in caso di elezioni, sarà un compito impegnativo - continua - cercherò la collaborazione della gente e di chi è con me in lista, mi piacerebbe entrare con umiltà ma determinazione nei giusti uffici. I primi nomi? Li svelerò un po' alla volta. Andrea Colombo, 39 anni, sposato con Dania e padre di due bei bambini, Francesco e Aurora, impegnato nel Consiglio di Istituto per i nostri plessi di infanzia, primaria e secondaria. Si dedica anche al volontariato e da 11 anni lavora all'azienda Caleffi a Maggiate di Gattico-Veruno. Sarà il referente per scuola e sociale. Vigileremo sulla situazione dell'ufficio postale, la cui apertura solo parziale sta creando non pochi problemi alla cittadinanza. Tutti abbiamo a cuore anche un servizio primario come la farmacia, per cui punteremo a un'apertura totale e anche a qualcosa in più. Neanche la biblioteca versa in condizioni ottimali: l'operatore, prima ricoverato in ospedale, ora non sta bene e non può garantire il servizio come prima. Occorre trovare altre persone che sentano la cultura come un bene primario e irrinunciabile da cui non si può prescindere, solo così possiamo ringiovanirla e agevolando giovani e anziani con nuove proposte di attività. Un altro nome chiave sarà quello di Giuseppe Lala, che andrà a raccogliere esigenze dai divignanesi, tramite un rispettoso ascolto, con la precisa volontà di legare i gruppi fra loro. Da parte nostra non verranno mai a mancare piena collaborazione e aiuto perché le associazioni, anche quelle più piccole, si possano esprimere ancora meglio di un tempo. Di urbanistica e lavori pubblici, ma anche di barriere architettoniche, si occuperà Maurizio Raso, imprenditore di grande competenza nato e cresciuto a Divignano".

"Il gruppo vale moltissimo solo nella coesione"

"Nella nostra lista - aggiunge infine l'aspirante primo cittadino - ognuno avrà un ruolo preciso e derivante da professione e attitudini personali. Per me il gruppo vale moltissimo solo nella coesione e il parere del singolo è determinante. Staremo attenti alla sicurezza e a molto altro ancora, ma le priorità saranno i servizi primari di un paese che amiamo e vogliamo valorizzare".