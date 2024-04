Elezioni Arona, l'ex assessore Autunno: "Non mi ricandido"

Chi non ci sarà nella prossima tornata elettorale è l'ex assessore alla cultura del comune di Arona Chiara Autunno.

Le parole di Autunno

"Dopo 13 anni di impegno nella vita politica della mia città, motivi personali mi hanno spinta a non presentarmi alle prossime elezioni - ha scritto in un commiato sui social - Una scelta non facile, ma nella consapevolezza di non avere in questo momento, il tempo necessario da dedicare ad Arona in veste di amministratore.

Negli anni in cui ho prestato la mia opera, ho avuto il piacere di conoscere molte persone che in un modo o nell’altro, hanno saputo insegnarmi qualcosa e mi hanno aiutata in una continua crescita personale: alcune di queste persone non ci sono più e le ricordo con grande affetto e commozione, altre hanno preso strade diverse, alcune sono ancora impegnate per il bene della città, sia in ambito politico che all’interno del palazzo comunale o in una delle numerose associazioni di volontariato, ad ognuna di loro va il mio più sincero ringraziamento. Un grazie di cuore anche a tutti i miei concittadini che nelle tre tornate elettorali hanno voluto accordarmi la loro stima e fiducia che spero di aver soddisfatto".