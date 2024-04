Arona presentata la lista di Alberto Gusmeroli

Il candidato sindaco Alberto Gusmeroli ha presentato ieri sera la sua lista in vista delle prossime elezioni amministrative. Poi toccherà anche a Federico Monti e Gianluca Ubertini.

La lista di Gusmeroli

"Un pienone pazzesco ieri sera al teatro San Carlo - fa sapere Gusmeroli - Programma, candidati e tanta bellissima energia positiva nell’aria. Una squadra che è piaciuta ma che nella sua accezione più ampia è costituita ad oggi da 307 persone del gruppo di “protagonismo cittadino” accomunate non dalla fede politica ma dall’amore per Arona e dalla voglia di migliorarla: ora ci aiutano in campagna elettorale dopo le elezioni, in caso di vittoria, saranno protagonisti diretti del miglioramento della città.

La sorpresa presentata è stata il coinvolgimento diretto di alcuni giovani del liceo Fermi nel cercare di far diventare la città meno respingente per i giovani, aiutandoci nel programma e poi con eventi e concerti o nel fargli progettare con le associazioni culturali e musicali di Arona la piazza del sapere e il caffè letterario".