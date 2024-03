Nuova proposta di Gusmeroli: un parcheggio in via Torino da 40-50 posti

Nel programma di Alberto Gusmeroli i "nuovi parcheggi" la fanno da padrona. Se la scorsa settimana la proposta del candidato era quella di abbattere la ex casa di riposo per ricavare un parcheggio, adesso si parla dell'ex concessionaria Renault di via Torino, chiusa orami da anni.

Le parole di Gusmeroli

"Molti, anche costruttori, mi stanno chiedendo del parcheggio interrato all’ex Ex Casa di riposo, in piazza Nazario Sauro che risolverebbe i problemi di tantissimi residenti di quelle aree, di tanti aronesi che vanno in quella parte di città e soprattutto dei negozianti perché in questo momento, data la non rotazione dei parcheggi, soffrono della loro mancanza. Nel programma elettorale abbiamo studiato anche un altro parcheggio strategico per i residenti e i negozianti di un'altra area: il parcheggio che si può realizzare al posto della ex Renault in via Torino.

Ecco un po’ di dettagli perché, al solito, se inseriamo qualcosa nel programma, prima lo studiamo anche come fattibilità tecnico-economica e poi lo vogliamo realizzare: abbattendo il fabbricato ormai fatiscente della ex Renault si recuperano 1.300 mq di parcheggio. Stante il prezzo richiesto, il comune dispone delle risorse economiche necessaria all’acquisto, al progetto e alla realizzazione del parcheggio, senza fare alcun debito/mutuo. Prima che emergano le solite critiche pretestuose, aggiungo che sarà necessario fare una variante al piano regolatore, quindi i lavori potrebbero partire nella primavera/estate 2025. Si realizzerebbero circa una quarantina di parcheggi ( uno geometra aronese ha realizzato uno studio sull'area ricavando 50 posti auto) che risolverebbero i problemi dei residenti e dei negozi di via Torino, corso Liberazione e via XX Settembre.

Questo è sicuramente, tra le opere pubbliche, uno dei punti del programma, tutto sommato, più semplice e veloce da realizzare e darebbe respiro a tantissimi residenti e negozianti e, insieme alla ristrutturazione della passerella della ferrovia e una migliore illuminazione, riqualificherebbe una zona meno centrale della Città considerata, a torto, di minor pregio o figlia di un Dio minore".