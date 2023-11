Ex studenti Fermi Arona: "Solidarietà agli alunni che hanno manifestato"

La classe dei maturati del 1973 del liceo Fermi di Arona ha espresso con una nota solidarietà agli studenti che hanno manifestato durante la visita del Ministro dell'istruzione Valditara presso l'Istituto.

La nota

"Noi, maturati nel 1973 nella sezione di liceo-ginnasio del „Fermi“ di Arona, esprimiamo la nostra solidarietà con gli studenti del nostro Istituto i quali, in occasione della visita del Ministro, hanno voluto democraticamente manifestare le loro opinioni attraverso dei cartelli;

biasimiamo il comportamento dell‘attuale Dirigente scolastico che ha agito in spregio della libertà di opinione;

confidiamo che la nostra scuola a cui, a distanza di mezzo secolo, siamo ancora affezionati garantisca sempre i valori che ci ha trasmessi".

IL VIDEO DELLA CONTESTAZIONE

A seguire le firme

Fiorella Alongi, ex dirigente PA

Giuseppina Cominoli, docente in pensione

Stefano Daverio, docente in pensione

Laura Fortina, docente al Fermi dal 1985 alla pensione

Teresa Toti, funzionario PA in pensione

Marinella Gattone, cardiologo

Marina Marini, docente e referente alla salute al Fermi dal 1985 alla pensione

Patrizia Martini, docente in pensione

Marilde Massara, docente in pensione

Elena Mora, giornalista

Anna Pistocchini, medico ospedaliero in pensione

Maria Cristina Rossi, medico chirurgo

Maria Giuseppina Rossi, medico di medicina generale in pensione

Marina Ravizza, medico ospedaliero in pensione

Paolo Saporiti, ex docente e dirigente scolastico

Franco Sciarini, docente in pensione