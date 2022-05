Gioco erotico finito male: uomo aronese operato per estrarre un limone

Curiosità

E' finito sotto ai ferri.

L'accaduto è di un paio di mesi fa ma, in questi giorni, sta facendo il giro del web rilanciato da Dagospia.

Gioco erotico.. fallito

Da solo o in coppia fatto sta che il gioco erotico messo in pratica da un uomo residente nell'aronese sia finito.. sotto ai ferri. La vittima infatti è dovuta precipitarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Borgomanero in quanto non riusciva più ad espellere un limone dal proprio corpo. I medici hanno dovuto provvedere a un intervento chirurgico per estrarre l'agrume.