Giornata della Memoria a Novara e Arona

E' stata celebrata oggi venerdì 27 gennaio 2023, la Giornata della Memoria.

Impossibile dimenticare: anzi dobbiamo sempre più passare il testimone alle giovani generazioni, nella consapevolezza che purtroppo ancora oggi nulla è cambiato, qualora i potenti del mondo decidono di alimentare guerre per interessi economici e di potere.

Chi ne subisce le conseguenze sono sempre i civili, vittime innocenti di individui senza scrupoli .

Noi comunque continueremo a dare messaggi ai nostri giovani, sapendo che molti dei superstiti dell’assurdo massacro, per ragioni d’età ci stanno lasciando, e che quindi abbiamo il dovere di raccogliere le testimonianze e divulgarle perché non si perda mai la memoria dell’olocausto.

Oggi ci siamo recati alla tomba della famiglia Cantoni, che ringrazio sempre per la disponibilità e successivamente alla Giovanni XXIII per un incontro con i ragazzi. Ringrazio la dirigente scolastica Gabriella Rech , e tutti gli insegnanti, il proff. Marino Mora per avere organizzato un bellissimo momento musicale, in onore della giornata della memoria.