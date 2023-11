Giornata lesiana della prevenzione cardio-vascolare sabato 2

Si terrà il 2 dicembre e sarà patrocinata dal comune di Lesa e dalla società italiana di flebologia.

Prevenzione cardio-vascolare

Rivolta gratuitamente ai residenti di Lesa con un'età dai 65 anni in su, la giornata sarà articolata in due parti: al mattino presso la sala consiliare di Lesa si terrà una conferenza ad ingresso libero alla presenza, come ospiti relatori, di stimati professionisti nel campo medico del nostro territorio facenti parte dell'A.S.F.A.P. Associazione Studio Flebopatie ed Arteriopatie Periferiche tra cui i due organizzatori Dott. Pisacreta e Dott. Silvano.

Verranno fornite informazioni sui rischi cardio-vascolari che si corrono ad una certa età e si parlerà di stili di vita corretti per ridurne l'incidenza oltre che dell'interconnessione con altre patologie. Un dibattito utile anche per chi, dal pubblico, vorrà porre domande. La parola d'ordine sarà: prevenzione.

La seconda parte della giornata avrà luogo nel primo pomeriggio presso la sede dell'ambulatorio medico di Lesa, dove i lesiani rientranti nella fascia d'età sopra descritta, grazie al Dott. Pisacreta e il Dott. Silvano, potranno sottoporsi gratuitamente ad uno screening ecografico dell'aneurisma dell'aorta addominale (patologia ad alto rischio), che è possibile diagnosticare nelle fasi iniziali con un ecocolordoppler addominale.

llDott. Silvano inoltre ha presentato un nuovo modello di ambulatorio familiare in corso di avviamento a Lesa, con l'inserimento di una figura infermieristica che amplierà l'assistenza e l'efficacia del Medico di Territorio.