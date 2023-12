Gli effetti del commissariamento di Arona: niente palestra alla Nicotera e niente nuovo tetto alle medie

E’ con un comunicato che il circolo locale del Pd torna sul tema degli effetti del commissariamento e sui limiti imposti all’azione di governo dalla mancanza di una giunta eletta.

Le parole di Ubertini

"Per la serie - scrive il segretario dem Gianluca Ubertini, prossimo candidato sindaco del centrosinistra - "il commissariamento sarà un periodo transitorio che vedrà proseguire tutto ciò che è in corso": ecco la cruda realtà. Con la modifica al DUP approvata il 30.11 scorso ecco come prosegue tutto ciò che era in corso.

Vengono stralciati:

“Scuola Nicotera, costruzione palestra per attività motorie e rimozione soffitto” per l’importo di 456.617 euro. Motivazione “il progetto redatto dal professionista incaricato prospetta un costo di realizzazione che ammonta a circa 1.063.117 euro, ben al di sopra di quanto inizialmente stanziato”.

“Scuola media Giovanni XXIII, copertura, rifacimento con isolamento termico” per l’importo di 675.000 euro, poiché il Comune di Arona “non è risultato beneficiario del contributo statale richiesto”! – Sì quella su cui Monti e Gusmeroli avevano assicurato in Consiglio che si sarebbe fatto anche il fotovoltaico.

“Infrastrutture stradali, marciapiedi a sbalzo SS 33” per l’importo di 730.666,86 euro poiché necessita di approfondimento progettuale sulla modalità di esecuzione, in considerazione della prescrizione di ANAS (ente proprietario della SS33).

Posticipato al 2024 l’intervento denominato “Rocca – Luoghi da rigenerare – Interventi di recupero” inserito nel programma OOPP 2023-2025 per l’importo di 500.000 euro attualmente nell’esercizio 2023. Non sono arrivati i soldi".