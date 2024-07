Gusmeroli: "A metà luglio aprirà lo skate park"

Seconda giunta per la nuova amministrazione guidata dal sindaco Alberto Gusmeroli.

Decisioni di giunta

Durante la riunione è stata decisa la direttiva al Demanio per la ristrutturazione e riqualificazione dell’area abbandonata e fatiscente da oltre vent’anni del Cit Bar, uscendo da Arona in direzione Meina. <L’anno prossimo - commenta il primo cittadino - potrà nascere la quarta area a lago di Arona dopo Nautica, Lido e spiaggia del Sorriso. Intanto sta avvenendo lo smaltimento degli arredi fatiscenti in Nautica.

Inoltre tra tre settimane si concluderà il progetto del marciapiede di via Vittorio Veneto; sarà, una volta piantate con fiori e piante le aiuole, un ingresso bellissimo alla città da Borgomanero, a norma per persone diversamente abili. Infine abbiamo approvato il regolamento dello Skatepark e installata la telecamera. A metà luglio si apre finalmente per il piacere di tanti giovani appassionati e anche qualche “meno giovane”>.