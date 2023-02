Gusmeroli: "Ottimo clima, l'Arona-Santhià riaprirà"

"C'è un ottimo clima che ci porterà alla riapertura". Il parlamentare e vicensindaco di Arona Alberto Gusmeroli è sempre più positivo per quanto riguarda la riapertura della linea ferroviaria Arona Santhià.

L'incontro

In questi giorni si è svolto un nuovo incontro: "Mi sono trovato con l'amministratore delle Ferrovie, di Rfi e con l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi - racconta Gusmeroli - Questo incontro segue quello fatto a gennaio sul posto. Per quanto riguarda il progetto di riapertura della linea posso dire che a fine febbraio avremo il costo esatto del riavvio e di conseguenza abbiamo già fissato per il 15 marzo una nuova riunione".

Tanti gli argomenti affrontati: "Abbiamo parlato delle barriere anti rumore chieste dal comitato di Crevoladossola, temi sui quali faremo approfondimenti e ne riparleremo. Ho anche chiesto il ripristino dei servizi igienici nel piazzale della stazione di Arona. Anticipo inoltre che stiamo iniziando a ragionare sull'area del vecchio ricovero delle locomotive che ora è abbandonata e si trova in via 14 aprile".