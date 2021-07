I pastori evangelici di Castelletto diventano youtuber per... aiutare le coppie

I pastori evangelici di Castelletto, Miriam Cuffaro e Giacobbe Scurto, hanno aperto un proprio canale Youtube per raccogliere video divertenti sulla vita di coppia e i suoi segreti.

I pastori evangelici Miriam e Giacobbe diventano youtuber

E’ un progetto decisamente originale quello che da qualche mese hanno avviato i due pastori della Chiesa evangelica Oasi di Castelletto. Miriam Cuffaro e Giacobbe Scurto, moglie e marito, sono le guide spirituali della comunità religiosa sul Sempione, ma ormai da circa quattro mesi si sono lanciati in una nuova avventura sui social. Insieme hanno infatti aperto il canale Youtube dal titolo “Una coppia che NON scoppia”. Un contenitore di dialoghi e sketch sulla vita di coppia che sta già avendo un certo successo tra gli appassionati di internet.

Video ironici e leggeri per parlare di problemi molto comuni

Al momento online sono disponibili tre diversi video della coppia, registrati nel corso degli ultimi mesi. Particolarmente vari gli argomenti trattati: si va dalle differenze tra uomini e donne, allo scarto che esiste tra le aspettative che si nutrono prima del fidanzamento e la realtà dei fatti, fino ai segreti per comunicare senza litigare. Ma in tutti i video i due giovani interpreti raccontano la propria esperienza - meno di 40 anni a testa e due figli - senza “salire in cattedra”, e parlando in modo scherzoso delle difficoltà che ognuno di noi incontra nell’andare d’accordo con il partner. Dall’importanza della comunicazione tra marito e moglie, alla capacità di lasciare spazio e opportunità alla persona amata, fino alle incomprensioni di tutti i giorni, ogni cosa viene trattata con la giusta leggerezza e sottolineando gli aspetti più comici della relazione a due.

Un modo per aiutare le coppie in difficoltà

"Come pastori della chiesa evangelica - raccontano Giacobbe e Miriam - ci siamo trovati in molte occasioni in contatto con coppie che si trovavano a vivere momenti di difficoltà. E spesso troviamo che questo genere di problemi viene a crearsi per la mancanza di consapevolezza sul rispetto delle aspettative e dei desideri dell’altro, o su ciò che significa essere uomo e donna. Forse è impopolare dirlo in questo momento storico, ma esistono delle differenze tra uomini e donne, nel nostro approccio a una relazione comune, nel modo di comunicare, nella capacità di intuire ciò che desidera l’altro o che intende dire. Come Chiesa organizziamo di frequente dei corsi prematrimoniali, ma abbiamo deciso di lanciarci in questa esperienza diversa per poter trattare in modo simpatico e ironico alcuni temi che sono estremamente importanti. Non pretendiamo di sapere tutto, ma dopo 13 anni di matrimonio abbiamo una certa esperienza e vogliamo metterla a disposizione degli altri"