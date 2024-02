"Il Presidente incontra il territorio" a Bolzano novarese e Pisano

Partecipata da parte dei sindaci della zona la riunione, che si è tenuta ieri a Bolzano Novarese, nell’ambito del sesto tour de “Il presidente incontra il territorio”.

L'incontro

"Il ritrovo – riferisce il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti, accompagnato per l’occasione dai consiglieri Andrea Crivelli, Annaclara Iodice e Marzia Vicenzi – è stato l’occasione per confrontarci su priorità e problematiche di questa zona della provincia. Nel consueto clima di disponibilità e collaborazione, abbiamo parlato di viabilità, opere pubbliche, pari opportunità, bandi regionali ed europei e del corso di formazione per la Pubblica Amministrazione organizzato dalla Provincia in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, con l’impegno da parte dell’Ente Provincia di intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, per trovare soluzioni rispetto a quanto evidenziato, a tutela del nostro territorio. Un ringraziamento al sindaco Giulio Frattini per la disponibilità a ospitare l’incontro".

A Pisano

"Come sempre siamo al vostro servizio e dalla vostra parte". Così il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti durante la riunione, sempre ieri a Pisano, organizzata nell’ambito del sesto tour de “Il presidente incontra il territorio” "durante il quale – spiega il presidente, accompagnato dai consiglieri Andrea Crivelli, Annaclara Iodice e Marzia Vicenzi - mi sono confrontato con i sindaci della zona su diversi argomenti, tra i quali viabilità, opere pubbliche, edilizia scolastica, pari opportunità, giovani e bandi regionali, recependo inoltre i suggerimenti, le istanze e le proposte delle quali i primi cittadini, in modo molto collaborativo, si sono fatti portavoce. Rispetto a quanto analizzato, come sempre, la Provincia si farà carico per trovare soluzioni condivise e nell’ambito delle proprie competenze. Ringrazio il sindaco Valeria Pastore e il vicesindaco Piergiulio Alesina per l’accoglienza".