L'appello di Natale per ritrovare l'autrice di un biglietto anonimo parte da Gattico-Veruno

Appello di Natale per ritrovare una donna che ha lasciato un biglietto anonimo nella cassetta della posta di una famiglia di Revislate.

E’ una storia di Natale cui manca solamente il lieto fine quella che arriva dalla frazione di Revislate quest’anno. Pochi giorni fa infatti la famiglia Perrini, di cui già lo scorso anno il Giornale di Arona aveva scritto per le luminarie natalizie che ogni anno si impegna ad allestire, ha trovato nella cassetta della posta una lettera scritta a penna, non firmata. «Anche se non vi conosco - si legge nel messaggio - ci tengo a scrivervi questo bigliettino». «La vostra casa, le vostre luci e le vostre decorazioni mi sono state compagne per lunghi e frequenti viaggi e nel periodo natalizio non nego di aver guidato apposta fino a qui a volte solo per sentire quel calore nel cuore che troppo spesso si irrigidiva. Ora mi trasferisco, questa volta la vita mi ha sorriso... Tutto questo solo per ringraziarvi dal profondo dell’anima. Il vostro spirito natalizio fa bene al cuore, tanti auguri di buon Natale, con affetto». «Abbiamo cercato di risalire alla ragazza - spiegano dalla famiglia Perrini, rilanciando l’appello all’autrice del messaggio - ma non riusciamo a rintracciarla. Ci sarebbe piaciuto incontrarla per ringraziarla, e per poterle continuare a inviare le foto degli addobbi di Natale». Pochi giorni dopo la condivisione di questa storia sui social, la famiglia Perrini ha trovato un altro messaggio: «Ciao, non ci conosciamo ma abito nello stesso bellissimo paesino. Ti ho lasciato un mio sassolino sul coperchio del secchiello verde fuori dal tuo cancellino. Creo sassisorriso con lo scopo di donare sorrisi e sorprese, senza aver nulla in cambio. Vista la luce e la magia che portate con le vostre lucine sentivo che fosse giusto lasciare un sassosorriso da farvi trovare. Buon Natale!».